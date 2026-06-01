Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 июня: инфографика

В ночь на 1 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 31 мая текущего года до 07:00 мск 1 июня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в ведомстве.