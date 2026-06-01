Наркозависимость в ВСУ, истощение запасов Киева: новости СВО на утро 1 июня

Пленный боец ВСУ заявил о мобилизации наркозависимых через ТЦК, президент Украины Владимир Зеленский готовит главу своего офиса Кирилла Буданова к новой должности, силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Пленный боец ВСУ заявил о мобилизации наркозависимых через ТЦК

Рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен российским военным в Сумской области, заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине мобилизуют в армию людей с различными проблемами со здоровьем, включая наркозависимых. По его словам, они призывают самых разных граждан без серьезного отбора.

В украинской армии существуют специальные курсы для таких военнослужащих. Как утверждает Кадунов, там зависимым людям постепенно снижают дозу употребляемых веществ.

Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны, следует из анализа ежедневных сводок Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно. Также российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось

Число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. По словам губернатора, погиб шестилетний ребенок. Сальдо выразил соболезнования родным и близким. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Зеленский готовит Буданова к новой должности

Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьера. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс США, заявил источник.

По информации инсайдера, все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Его называют одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Боец ВС РФ рассказал о более чем 2 тыс. боевых рейсов в зону СВО

Водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ за время службы в зоне СВО совершил более двух тысяч выездов на передовую, рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Кедр. Он отметил, что спокойнее чувствует себя, когда едет один.

Наибольшая ответственность ощущается при перевозке сослуживцев, подчеркнул он. Кедр добавил, что всегда переживает за людей в машине и старается постоянно контролировать обстановку вокруг.

ВС РФ отчитались о поражении блиндажей и укрытий ВСУ

Российская Южная группировка войск за прошедшие сутки поразила 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также было уничтожено несколько беспилотников и антенн связи противника.

Кроме того, подразделения беспилотных систем нанесли удары по ряду объектов на нескольких направлениях. Были уничтожены терминалы Starlink и наземные робототехнические комплексы противника.

