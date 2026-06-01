Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 июня

Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 июня Володин: ряд важных российских законов вступит в силу с 1 июня

Несколько важных российских законов вступают в силу в июне, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во-первых, речь идет об усилении соцгарантий для участников СВО, уточнил он. Например, один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев.

Также принято решение о пролонгировании эксперимента по внедрению дополнительных мер учета иностранных граждан. По словам Володина, имеется в виду в том числе обязательный сбор биометрических персональных данных у мигрантов.

С 5 июня ВС РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов, добавил парламентарий.

Помимо всего прочего, с 1 июня ДОМ.РФ будет содействовать сохранению объектов культурного наследия. Для этого сведения о таких объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе, резюмировал председатель ГД.

Ранее Володин заявил, что Госдума рассматривает законопроект, который кратно расширяет количество составов административных правонарушений, позволяющих привлекать к ответственности тех, кто дискредитирует участников спецоперации. По его словам, прежде всего это касается релокантов.