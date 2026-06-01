ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 08:27

Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 июня

Володин: ряд важных российских законов вступит в силу с 1 июня

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько важных российских законов вступают в силу в июне, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во-первых, речь идет об усилении соцгарантий для участников СВО, уточнил он. Например, один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев.

Также принято решение о пролонгировании эксперимента по внедрению дополнительных мер учета иностранных граждан. По словам Володина, имеется в виду в том числе обязательный сбор биометрических персональных данных у мигрантов.

С 5 июня ВС РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов, добавил парламентарий.

Помимо всего прочего, с 1 июня ДОМ.РФ будет содействовать сохранению объектов культурного наследия. Для этого сведения о таких объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе, резюмировал председатель ГД.

Ранее Володин заявил, что Госдума рассматривает законопроект, который кратно расширяет количество составов административных правонарушений, позволяющих привлекать к ответственности тех, кто дискредитирует участников спецоперации. По его словам, прежде всего это касается релокантов.

Власть
Россия
Вячеслав Володин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.