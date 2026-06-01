01 июня 2026 в 09:13

Раскрыт хитрый маневр ВСУ под Днепропетровском

Боец ВС России Чапаев: ВСУ переодевались в российскую форму под Днепропетровском

Украинские бойцы в селе Новоподгородном Днепропетровской области маскировались под российских военных, рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев. Один из таких переодетых командиров вражеской группы с позывным Пельмень был ликвидирован при попытке пробраться в тыл российских позиций.

Бывали случаи, что солдаты [РФ] встречали в упор противника. Противник, как правило, использует нашу форму. <...> Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к Новоподгородному], мы его вычислили и ликвидировали. Он был переодет в нашу форму, двигался по лесополосам в нашу сторону, — сказал он.

Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что из-за повсеместного использования дронов на поле боя военнослужащих необходимо обучать долгому пребыванию в ограниченных помещениях. Беспилотники, по ее словам, создают трудности, связанные с длительным нахождением в укрытиях, где нет возможности выйти по нужде или вывезти раненых.

Кроме того, замкомандира взвода морпехов группировки «Восток» с позывным Бальтазар рассказал, что российский солдат из Ленинградской области на Запорожском направлении взял в плен троих украинских бойцов. Он смог наладить с ними разговор благодаря знанию украинского языка.

