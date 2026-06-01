Власти России ввели новые топливные ограничения

Самолет Boeing 777-300 ER «В. Чуйков» компании «Аэрофлот» в Международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

Кабинет министров ввел временный запрет на экспорт авиационного керосина из страны, сообщила пресс-служба правительства на своем сайте. Ограничения продлятся до 30 ноября и призваны гарантировать стабильное снабжение внутреннего рынка горючим.

Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах, — говорится в сообщении.

Из-под ограничений выведено топливо, которое находится в технологических отсеках и предназначено для самолетов во время полета. Кроме того, запрет не коснется партий, оформляемых на таможне в данный момент, и поставок в рамках межгосударственных договоренностей.

Ранее ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что соглашения с нефтяными предприятиями по поставкам горючего останутся в силе до конца 2026 года, но пока еще не подписаны. Их цель — удержать стабильность на внутреннем топливном рынке.