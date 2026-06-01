В Госдуме ответили, кто может поступить в вуз по льготе

В Госдуме ответили, кто может поступить в вуз по льготе Депутат Пилипенко: в 2026 году поступить в вуз по льготе могут участники СВО

Участники СВО, члены их семей, дети-сироты и абитуриенты с инвалидностью могут поступить в вуз по льготе, рассказала LIFE.ru депутат Государственной думы Ольга Пилипенко. Она отметила, что каждое учебное учреждение самостоятельно принимает решение о предоставлении квот.

Скидки вузы устанавливают самостоятельно. Это не означает, что их оплачивает государство. Каждый университет принимает решение за счет собственных внебюджетных средств обучать отдельных студентов бесплатно либо предоставлять им скидку, — рассказала Пилипенко.

Депутат подчеркнула, что скидки часто предоставляются олимпиадникам, если их количество превышает число бюджетных мест. По ее словам, льготы также сохраняются для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а это повысит шансы на поступление. Перечень общих достижений каждый университет определяет самостоятельно.