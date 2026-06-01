Наступление ВС РФ на Запорожье 1 июня: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 1 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в понедельник, 1 июня: обстановка на фронте сегодня

«В Запорожской области операторами ударных БПЛА группировки „Восток“ пресечена попытка снабжения передовых позиций ВСУ. В ходе воздушной разведки были выявлены попытки украинских формирований осуществить подвоз материальных средств своим подразделениям на линии боевого соприкосновения. Для доставки грузов противник задействовал тяжелые гексакоптеры типа „Баба-яга“, а также наземные робототехнические комплексы. По выявленным целям отработали операторы ударных дронов. В результате попаданий гексакоптеры и наземные беспилотные платформы противника уничтожены вместе с перевозимым грузом», — сообщил военкор Андрей Руденко.

«Дневник десантника» пишет, что ивановские десантники уничтожили разветвленную систему подземных укреплений ВСУ на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении восточнее Степногорска в ходе воздушной разведки подразделения ВДВ выявили блиндаж противника и здание в промзоне, в котором ВСУ оборудовали огневую точку и пункт временной дислокации, огневым воздействием ударных дронов живая сила и укрепление были уничтожены. На Запорожском направлении артиллеристы 299-го гвардейского парашютно-десантного полка выстрелами „Гиацинта“ помогают продвигаться штурмовым группам ВДВ, которые ломают оборону противника. В воздушно-десантных войсках появились роты по ремонту всех типов дронов. Подразделение состоит из трех взводов — по обслуживанию БПЛА самолетного типа, дронов-коптеров и наземных робототехнических комплексов (НРТК). В состав роты также входят группа технического контроля и эвакуационное отделение, которое отвечает за вывоз поврежденной техники из опасных районов. Новые подразделения уже действуют в зоне проведения специальной военной операции, что позволяет значительно ускорить процесс восстановления поврежденной техники», — добавил автор канала.

Боевая работа расчета БПЛА Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фасе Запорожского направления малые группы ВСУ атакуют российские позиции в районе Степногорска, под Новоданиловкой.

«В очередной раз под контроль перешла территория колонии в Малой Токмачке. На восточном фасе ВС РФ идут в обход Белогорья, продвигаясь южнее Чаривного. Выше наши войска отодвигают фронт на запад, продвигаясь севернее Гуляйпольского, закрыли карман между Верхней Терсой и Воздвижевкой и ведут бои в направлении Долинки и Копаней. Также наши бойцы вышли на окраины Любицкого. В Энергодаре под удар дронов и артиллерии ВСУ попали роддом, отремонтированная школа бокса, стоянка Запорожской АЭС. В селе Водяном дрон ударил по грузовику, из которого торговали овощами: никто не пострадал, машина сгорела. В Васильевке повреждена школа», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения ВС РФ продолжают развивать успех на участке Запорожского направления.

«После освобождения Воздвиженки (Воздвижевки) наши штурмовые подразделения выбили противника из ряда опорных пунктов западнее, продвинулись к Любицкому (до логистического маршрута на Орехов — около 3 км) и взяли под контроль фермы на его восточной окраине. Севернее Верхней Терсы наши штурмовые группы продвинулись в посадках и выбили противника из опорного пункта в направлении н. п. Ровное. Бои в направлении Долинки и Копаней. Южнее ВС РФ ведут встречные бои на рубеже Горькое — Комсомольское (Гуляйпольское). Группы противника пытаются прорываться/просачиваться южнее Горького в направлении Железнодорожного (Зализнычного). Наши подразделения взяли под контроль балки и территорию бывших ферм, а также закрепились в опорных пунктах севернее Комсомольского и продолжают атаки в направлении северо-восточных окраин Новоселовки и Комсомольского с севера», — подчеркнул он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По словам Котенка, со стороны Волшебного (Чаривного) и со стороны балки южнее Комсомольского российские штурмовые группы атакуют юго-восточные окраины Новоселовки и в направлении Красной (Червоной) Криницы.

«Ожесточенные встречные бои в центральной части Комсомольского. Противник очень болезненно воспринимает продвижение наши войск, несмотря на задействованные ресурсы с его стороны, в направлении Орехова и Запорожья с востока», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

