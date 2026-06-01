Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по грузовику

Мирный житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по грузовику, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава». В результате атаки полностью сгорела кабина грузового автомобиля.

В Белгородском округе на участке автодороги Разумное — Новосадовый беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчину <...> транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

В оперштабе также рассказали, что из-за детонации БПЛА в поселке Дубовое повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. При этом в Шебекинском округе повреждения получили автомобиль, частный дом и административное здание коммерческого объекта.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок скончался при атаке ВСУ на Геническ. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.