ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:30

Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по грузовику

Мирный житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по грузовику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по грузовику, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава». В результате атаки полностью сгорела кабина грузового автомобиля.

В Белгородском округе на участке автодороги Разумное — Новосадовый беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчину <...> транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

В оперштабе также рассказали, что из-за детонации БПЛА в поселке Дубовое повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. При этом в Шебекинском округе повреждения получили автомобиль, частный дом и административное здание коммерческого объекта.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок скончался при атаке ВСУ на Геническ. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.