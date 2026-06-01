«Вопиющая ситуация»: Пригожин обвинил SHAMAN в хайпе на иноагентах

SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей раскритиковал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за клипа, в котором он спел вместе с иноагентами с помощью ИИ-технологий. По его мнению, исполнитель хочет «хайповать на чем угодно» и не осознает, что «выходит за рамки допустимого».

Это просто вопиющая ситуация, когда один артист пытается строить из себя бога или того, кто вправе попирать принципы морали и совести. Я такое не одобряю, — подчеркнул Пригожин.

Ранее композитор Виктор Дробыш выразил мнение, что SHAMAN не стоит увлекаться песнями об иноагентах. По его словам, артист должен петь про любовь ко всему — к природе, планете и к женщине. А вот политическая история в музыке долго не работает, уточнил Дробыш.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил задумку нового клипа SHAMAN. Парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к песне. Также Милонов подчеркнул, что Дронов «хорошо посмеялся» над певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

