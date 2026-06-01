01 июня 2026 в 12:19

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в пресс-службе Кремля. Заседание совета проходило 29 мая в Астане.

Ранее Пашинян заявил, что Армения развивает и придает важность отношениям с Россией. По словам главы правительства, контакты двух стран находятся на этапе трансформации и он оценивает это позитивно. Комментируя ситуацию вокруг членства в Евразийском экономическом союзе, премьер подчеркнул, что Ереван продолжит оставаться в объединении. В момент, когда выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным, состоится референдум, указал он.

Вместе с тем вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил мнение, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

