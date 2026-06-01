Шесть человек отравились угарным газом в одном из городов на юге России

Шесть человек отравились угарным газом в жилом доме в Махачкале

Шесть человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в жилом доме в Махачкале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану в МАКСе. По данным ведомства, пострадавших госпитализировали в среднетяжелом состоянии, угрозы их жизни нет.

В многоквартирном жилом доме на улице М. Гаджиева в Махачкале от угарного газа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее пятиэтажный дом охватило пламенем в Махачкале. По информации МЧС, приехавшие на место ЧП огнеборцы установили, что у здания горела кровля. Предварительно, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

До этого стало известно, что в Нальчике загорелись квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома. На месте ЧП работали 60 огнеборцев и 11 единиц техники. Пожарные спасли троих человек, среди которых оказались двое детей.

