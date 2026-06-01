01 июня 2026 в 13:37

Три человека ранены после атаки беспилотника в российском регионе

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль возле магазина в селе Пушкарном Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. По его данным, в результате атаки пострадали три сотрудника.

Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарном Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника, — написал он.

Ранее Хинштейн сообщил, что механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области, скончался в больнице. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остаются в больнице. По его словам, медики оценивают состояние всех пациентов как стабильное.

Также глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что водитель скорой помощи получил контузию при атаке дрона ВСУ в Харьковской области. Кроме того, украинские войска ударили по машине администрации, которая доставляла продукты питания и строительные материалы, сотрудники не пострадали.

