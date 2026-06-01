Механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области, скончался в больнице, заявил глава региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе МАКС. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остаются в больнице. По его словам, медики оценивают состояние всех пациентов как стабильное.

До этого постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что российская миссия при ОБСЕ доведет до государств — участников организации обновленную информацию о преступлениях властей Украины против детей в рамках специального мероприятия. По его словам, Москва прорабатывает оптимальный формат такой встречи.