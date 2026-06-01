01 июня 2026 в 12:05

В МИД раскрыли, где украинские военные атакуют российские суда

МИД России заявил об активности украинских бойцов в Ливии

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные развернули свою деятельность в Ливии и атакуют российские суда, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнул, что эта информация в настоящее время уже не является секретной.

Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда, — сказал Башкин.

Он также констатировал, что украинские военные советники активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов. Они также обучают специалистов по противодействию БПЛА и ведут подготовку сил специального назначения.

Ранее стало известно, что ливийские власти утратили контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз», который буксировался в акватории Средиземного моря после атаки 3 марта. Это произошло из-за сложных погодных условий.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что «Арктик Метагаз» дрейфовал в юго-восточной части недалеко от итальянского побережья. Он отмечал угрозу неконтролируемого пересечения танкером границ государств Средиземноморья.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

