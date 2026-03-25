Патрушев раскрыл местонахождение газовоза «Арктик Метагаз»

Газовоз «Арктик Метагаз» на данный момент дрейфует недалеко от берегов Италии, в юго-восточной части, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании коллегии. По его словам, которые приводит РИА Новости, существует риск неуправляемого пересечения танкером границ средиземноморских государств.

В настоящее время танкер в поврежденном состоянии дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. С учетом погодных условий возникают риски неуправляемого вхождения в территориальное море Ливии, Италии, Мальты или иных прибрежных государств, — подчеркнул Патрушев.

По информации Минтранса РФ, безэкипажные катера Украины атаковали газовоз в Средиземном море 3 марта. Инцидент произошел возле территориальных вод Мальты. 30 членов экипажа танкера удалось спасти, СК РФ возбудил дело по статье о международном терроризме.

Ранее сообщалось, что экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», который в свое время подвергся атаке беспилотников, вернулся в Мурманск. Моряки прибыли вместе с капитаном Андреем Зеленским.