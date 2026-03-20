Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск

Экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», атакованного украинскими беспилотниками, вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу, 20 марта, моряки встречаются с главой Мурманской области Андреем Чибисом в Центре управления регионом.

Отмечается, что на встречу пришли 28 членов экипажа — двое пострадавших продолжают лечение в Москве. Моряки поблагодарили региональные власти за радушный прием на родной земле.

Как сообщил Минтранс РФ 3 марта, «Арктик Метагаз» подвергся атаке безэкипажных катеров в Средиземном море в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. В результате инцидента судно лишилось хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что газовоз перевозил 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, при этом двое моряков пострадали.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.