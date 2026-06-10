Раскрыта судьба выживших при атаке ВСУ моряков из Азербайджана Выживших при атаке ВСУ моряков из Азербайджана доставили домой

Выжившие при атаке ВСУ на грузовые суда в Азовском море 19 моряков из Азербайджана вернулись на родину, сообщил РИА Новости источник в азербайджанской погранслужбе. Пятеро граждан республики погибли и трое пострадали.

Через российско-азербайджанскую границу доставлены также 19 выживших азербайджанских моряков, которые находились в обоих судах, — сообщил источник.

До этого МИД Азербайджана сообщил, что тела двух моряков были обнаружены после атаки на суда в Азовском море. Среди погибших — Гисмет Алиев 1969 года рождения и Фуад Оруджов 1981 года рождения.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.