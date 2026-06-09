Тела моряков нашли после атаки на суда в Азовском море

Тела моряков нашли после атаки на суда в Азовском море МИД Азербайджана: тела двоих моряков нашли после атаки в Азовском море

Тела двух моряков обнаружили после атаки на суда в Азовском море, сообщил МИД Азербайджана на сайте. Среди погибших — Гисмет Алиев 1969 года рождения и Фуад Оруджов 1981 года рождения.

По информации ведомства, на данный момент найдены останки всех четырех погибших граждан Азербайджана. После завершения всех процедур тела моряков передадут на родину.

Ранее в МИД уточнили, что один из пятерых погибших при ударах по судам в Азовском море оказался гражданином России. Также известно, что в результате атаки еще четыре человека были ранены.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что украинские военные атаковали суда в Азовском море. Трагедия случилась в ночь на пятницу, 5 июня.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака на грузовые суда с азербайджанцами в Азовском море демонстрирует пренебрежение Киева к нормам международного права. По мнению аналитика, украинские власти намеренно обостряют ситуацию.