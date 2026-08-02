Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 августа?

В результате атак украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов. Граждан призывают к бдительности. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме того, два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу. В медицинское учреждение обратился и мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

«Врачи будут наблюдать его амбулаторно», — уточнил Хинштейн.

Также средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все они были самолетного типа.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.