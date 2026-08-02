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02 августа 2026 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 августа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 2 августа

В результате атак украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов. Граждан призывают к бдительности. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме того, два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу. В медицинское учреждение обратился и мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

«Врачи будут наблюдать его амбулаторно», — уточнил Хинштейн.

Также средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все они были самолетного типа.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Крым, Республики Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, были задействованы силы ПВО и мобильные группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. По его словам, в районе Фиолента и Северной стороны уничтожены семь беспилотников.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — уточнил глава региона.

Он добавил, что российские военные продолжают работу по уничтожению БПЛА. Для этого они используют различные средства, включая стрелковое оружие.

Кроме того, село Углово Валуйского округа подверглось ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперштаба Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель.

«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации.

Прилет снаряда повредил шесть единиц сельскохозяйственной техники. На данный момент уточняется информация о возможных других последствиях обстрела.

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