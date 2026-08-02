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02 августа 2026 в 05:43

Трамп объяснил, ради чего отменил удар по Ирану

Трамп заявил, что отменил удар по Ирану ради заключения сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану. По его словам, стороны начали согласовывать условия сделки с Тегераном.

Американский лидер отметил, что США находятся в полной боевой готовности к военным действиям против Исламской Республики Иран в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны. Однако Трамп добавил, что Иран и другие государства Ближнего Востока попросили США воздержаться от атаки ввиду согласованных контуров сделки.

В связи с этой просьбой я согласился отменить удар в интересах мира и ради выживания и процветания Ирана при условии, что мы можем быстро заключить сделку, — подчеркнул Трам

Эта сделка предполагала незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. В связи с этим обращением Трамп подчеркнул, что согласился отложить удар ради мира и благополучия Ирана, при условии оперативного заключения соглашения, и упомянул, что Израиль разделяет данную приверженность.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что США стремятся к извлечению прибыли в рамках внешней политики. Дипломат также отметил, что Вашингтон активно работает над сохранением и расширением своего глобального доминирования.

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Дональд Трамп
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