Патрушев пригрозил Европе ответом за угрозы российскому флоту

Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран, заявил в интервью газете «Коммерсант» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.

Патрушев отметил, что к этой деятельности подключаются даже третьестепенные морские державы. Он подчеркнул, что политико-дипломатические и правовые инструменты далеко не всегда оказываются эффективными для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства.

В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран нами будут выработаны дополнительные меры, — сказал Патрушев.

Ранее он заявил, что недавнее нападение на танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море является беспрецедентным вызовом. Он указал на организованную «охоту» за танкерами и контейнеровозами, которые обеспечивают экспортные поставки из портов РФ.