13 апреля 2026 в 15:55

«Судите сами»: Патрушев о роли соседей из НАТО в атаках ВСУ на Балтике

Патрушев заявил о причастности соседних стран из НАТО к атакам ВСУ по России

Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев Фото: kremlin.ru
Соседние государства могут быть причастны к атакам ВСУ по российским портам в Балтийском море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что дальность полета дронов указывает на необходимость согласования маршрутов.

Даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами, — отметил Патрушев.

Помощник российского президента отметил, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства стран, над которыми он проходит.

Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать? — добавил Патрушев.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых 7 апреля беспилотников достигло 20. Он также заявил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на регион. По его словам, угрозы их жизни нет.

Власть
Россия
Финляндия
Украина
Николай Патрушев
атаки ВСУ
