Стало известно о пострадавших детях при атаке ВСУ на Ленобласть

При атаке на Ленобласть пострадали три человека, в том числе двое детей

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, угрозы их жизни нет.

Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной, — написал Дрозденко.

Также в резульате ударов дронов повреждены три жилых дома, школа и здание Центра соцзащиты.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

