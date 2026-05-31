Врач раскрыла, кому стоит опасаться прогулок по жаре Врач-терапевт Герюгова: жаркая погода особенно опасна для диабетиков

Пациентам с сахарным диабетом тяжело переносить жаркую погоду, сообщила ТАСС врач-терапевт Воронежской городской клинической поликлиники № 7 Диана Герюгова. По ее словам, обезвоживание ведет к повышению уровня сахара в крови.

Обезвоживание приводит к повышению уровня сахара в крови из-за нарушения терморегуляции, а инсулин при неправильном хранении может испортиться за считаные часы, — добавила терапевт.

Чаще всего в жару страдают гипертоники: давление может резко упасть из-за расширения сосудов или подскочить до критических значений, учащаются приступы стенокардии. Кроме того, в жаркую погоду может обостриться мочекаменная болезнь, из-за активного потоотделения — кожные заболевания, а также прогрессирует варикозное расширение вен.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 36 человек стали жертвами аномальной жары в Испании. Телеканал La Sexta со ссылкой на данные местной службы здравоохранения проинформировал, что высокие температуры держатся в стране с середины мая. Последним погибшим оказался 80-летний житель муниципалитета Алава, расположенного в регионе Страна Басков. Мужчина скончался в среду, 27 мая. В региональной медицинской службе уточнили, что пожилой человек страдал сердечно-сосудистым заболеванием.