ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 03:31

В РАН озвучили, что может быть хуже процедуры введения ЕГЭ

Онищенко: отмена ЕГЭ может стать худшим решением, чем его введение

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отмена Единого государственного экзамена станет еще более ошибочным решением, чем его введение, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, у современных учителей уже нет опыта проведения экзаменов по другим методикам.

Онищенко пояснил, что прием экзаменов — это своего рода наука для педагога. Он добавил, что не говорит о тех школьниках, которые обучаются по совершенно иной методике.

Отмена ЕГЭ — это будет еще хуже, чем его введение. Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как проводить экзамены по другим методикам, — уточнил академик.

По его мнению, система нуждается не в отмене, а в совершенствовании. Россия из года в год проводит последовательную работу по модернизации ЕГЭ, и эта практика должна продолжаться.

Ранее руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев отметил, что мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.

Общество
РАН
ЕГЭ
Геннадий Онищенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.