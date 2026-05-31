В РАН озвучили, что может быть хуже процедуры введения ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена станет еще более ошибочным решением, чем его введение, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, у современных учителей уже нет опыта проведения экзаменов по другим методикам.

Онищенко пояснил, что прием экзаменов — это своего рода наука для педагога. Он добавил, что не говорит о тех школьниках, которые обучаются по совершенно иной методике.

Отмена ЕГЭ — это будет еще хуже, чем его введение. Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как проводить экзамены по другим методикам, — уточнил академик.

По его мнению, система нуждается не в отмене, а в совершенствовании. Россия из года в год проводит последовательную работу по модернизации ЕГЭ, и эта практика должна продолжаться.

Ранее руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев отметил, что мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.