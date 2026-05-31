Победа ПСЖ в Лиге чемпионов привела к беспорядкам и массовым задержаниям

Победа ПСЖ в Лиге чемпионов привела к беспорядкам и массовым задержаниям Полиция Франции задержала 326 человек в ходе беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

Беспорядки, вспыхнувшие во Франции после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, привели к массовым задержаниям. По данным радиостанции RMC Sport со ссылкой на полицию, уже по всей стране задержали 326 человек.

По состоянию на 23:30 (00:30 мск), были задержаны 326 человек, из них 235 — в Париже, — указано в сообщении.

Финальный матч прошел в субботу в Будапеште, где ПСЖ обыграл «Арсенал» и второй раз подряд завоевал трофей. После этого столкновения с полицией начались в Париже и ряде других городов страны.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщал, что для обеспечения безопасности в день финала задействуют 22 тыс. правоохранителей, включая 8 тыс. в Париже и пригородах. Полиция продолжает следить за обстановкой в городах страны.

Ранее сообщалось, что футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен», включая российского вратаря Матвея Сафонова, получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей). По информации источника, размер этого бонуса был утвержден руководством клуба еще в начале сезона. Переговоры с администрацией ПСЖ по данному вопросу вели капитаны команды Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья.