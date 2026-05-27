Митрополит Иларион пожаловался на содержание в чешском СИЗО Митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе без еды

Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в Чехии, заявил, что его держали в холодном изоляторе без еды. В своем Telegram-канале священнослужитель отметил, что ему приходилось постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения, из-за этого спать получалось только урывками.

Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было — плоские нары, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что допрос митрополита Илариона в Чехии продолжался более шести часов без перерыва. Священнослужитель был задержан 24 мая. В ходе осмотра в багажнике были обнаружены четыре контейнера с веществом белого цвета, которое отправили на экспертизу.

Позже временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита. В МИД России назвали абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха.