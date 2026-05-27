«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева

Песков: Путин и Токаев откровенно обсуждают насущные вопросы

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Особые личные связи между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым позволяют им открыто обсуждать любые актуальные темы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, это доверие является основой для продуктивного диалога по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.

У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки дня, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Токаев и Путин намеревались обсудить в Астане перспективы союзнических отношений двух стран. Отмечалось, что 28 мая с участием глав государств — членов ЕАЭС пройдет Евразийский экономический форум, а на следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Между тем посол России в Астане Алексей Бородавкин подчеркивал, что программа предстоящего визита Путина в Казахстан будет очень насыщенной. По его словам, поездка не будет рутинной: помимо стандартных протокольных мероприятий, гостей ждет и ряд необычных сопутствующих событий.

