27 мая 2026 в 13:26

Захарова сделала жесткое заявление о будущем отношений с Арменией

Захарова: Россия приостановит соглашение по газу и нефти с Арменией из-за ЕС

Фото: МИД РФ
Власти России предупредили Армению, что могут приостановить соглашение по газу и нефтепродуктам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает РИА Новости, это произойдет в том случае, если Ереван продолжит движение в сторону евроинтеграции.

В случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение <...> о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов, — уточнила дипломат.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС, поскольку хорошо осознает выгоды от членства в союзе. Он отметил, что торговые объемы с другими государствами-участниками во многом стали возможны благодаря преференциальным режимам для Еревана.

До этого Захарова выразила мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с ЕС. Основная практическая задача еврочиновников как раз состоит в том, чтобы жители стран объединения жили хуже, а не лучше, уточнила она.

