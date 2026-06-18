Сотрудники вокзала пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Двое пострадавших по-прежнему находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Врачи оказывают помощь, — отметил глава региона.

Один из пожаров, возникших после падения обломков дронов в Красносулинском районе, на данный момент ликвидирован. На месте другого пожара в Гуково работают экстренные службы, уточнил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 18 июня уничтожили около 60 БПЛА в небе над Ростовской областью. Как уточнил губернатор, атаке ВСУ подверглись город Каменск-Шахтинский, а также пять районов: Верхнедонской, Миллеровский, Милютинский, Чертковский и Шолоховский.

До этого стало известно, что попытка атаки дронов на Москву стала крупнейшей за два года — с начала суток силы ПВО сбили 85 БПЛА. Предыдущий максимум был зафиксирован 17 мая, когда в первой половине суток удалось перехватить 81 беспилотник.