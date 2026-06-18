Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 08:03

Российский айтишник позвонил матери из Таиланда и бесследно исчез

Айтишник из России таинственно пропал в Таиланде сразу после звонка в полицию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский айтишник бесследно пропал в Таиланде после обращения в местную полицию, сообщает Telegram-канал SHOT. 43-летний мужчина прилетел в страну 25 мая и направился отдыхать на остров Панган, где планировал провести около 60 дней. Спустя четыре дня он оказался без вещей, документов, денег и телефона и пешком двинулся в сторону Бангкока.

Добравшись до столицы, Захаров обратился в полицию и подал заявление о краже имущества. Сотрудники полиции дали ему позвонить матери в Россию. Та выслала скан его паспорта. По ее словам, полицейские также передали Денису деньги на такси до российского посольства. После этого он пропал и на связь с родственниками больше не выходил.

Ранее в ДПСО «ЛизаАлерт» заявили, что пропавшие в Карелии сестры найдены живыми и невредимыми в ходе поисково-спасательной операции. По данным волонтеров, криминальной составляющей в исчезновении девочек нет, их жизни ничто не угрожает. Сестры ушли из дома вечером 15 июня. В последний раз их видели у карьера в микрорайоне Ключева.

До этого в уральском поселке Новоуткинск была найдена 16-летняя девочка, которую разыскивали двое суток. Вечером 11 июня она ушла из дома и перестала отвечать на звонки родных. К поискам были привлечены волонтеры, родственники и местные жители. На месте развернули оперативный штаб. В мероприятиях участвовали более 50 человек.

Россия
Таиланд
пропавшие
айтишники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина получила удар возмездия со стороны ВС России
Торговый центр «Мега Белая Дача» закрыли для посетителей
Baza: правнук Брежнева попал в плен на Украине
«Я это полностью уважаю»: в НАТО одобрили попытки ЕС подружиться с Россией
Москвина высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами из РФ
ВСУ лишили целый поселок под Харьковом единственного фельдшерского пункта
В США рассказали, как в Иране должны будут избавиться от обогащенного урана
Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском
США поставили точку в вопросе вывода своих авианосцев с Ближнего Востока
«В полном окружении»: Марочко заявил о плачевном положении ВСУ
Стало известно, кто будет восстанавливать Иран за $300 млрд
Володин объяснил, почему Запад отмалчивается после удара ВСУ по автобусу
В Брянской области отразили атаку более 100 беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июня: инфографика
В Москве после небывалой атаки дронов ВСУ запретили ездить транспорту
Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над Россией за ночь
Собянин раскрыл небывалые масштабы атаки дронов на Москву
Сотрудники вокзала пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область
Около 60 «птичек» ВСУ уничтожили в Ростовской области
Российский айтишник позвонил матери из Таиланда и бесследно исчез
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.