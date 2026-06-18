Российский айтишник позвонил матери из Таиланда и бесследно исчез Айтишник из России таинственно пропал в Таиланде сразу после звонка в полицию

Российский айтишник бесследно пропал в Таиланде после обращения в местную полицию, сообщает Telegram-канал SHOT. 43-летний мужчина прилетел в страну 25 мая и направился отдыхать на остров Панган, где планировал провести около 60 дней. Спустя четыре дня он оказался без вещей, документов, денег и телефона и пешком двинулся в сторону Бангкока.

Добравшись до столицы, Захаров обратился в полицию и подал заявление о краже имущества. Сотрудники полиции дали ему позвонить матери в Россию. Та выслала скан его паспорта. По ее словам, полицейские также передали Денису деньги на такси до российского посольства. После этого он пропал и на связь с родственниками больше не выходил.

Ранее в ДПСО «ЛизаАлерт» заявили, что пропавшие в Карелии сестры найдены живыми и невредимыми в ходе поисково-спасательной операции. По данным волонтеров, криминальной составляющей в исчезновении девочек нет, их жизни ничто не угрожает. Сестры ушли из дома вечером 15 июня. В последний раз их видели у карьера в микрорайоне Ключева.

До этого в уральском поселке Новоуткинск была найдена 16-летняя девочка, которую разыскивали двое суток. Вечером 11 июня она ушла из дома и перестала отвечать на звонки родных. К поискам были привлечены волонтеры, родственники и местные жители. На месте развернули оперативный штаб. В мероприятиях участвовали более 50 человек.