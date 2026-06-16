Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 16:46

Стала известна судьба пропавших в Карелии малолетних девочек

В Карелии благополучно завершились поиски двух пропавших сестер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пропавшие в Карелии сестры были найдены живыми и здоровыми в ходе поисково-спасательной операции, рассказала пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, никакой криминальной составляющей в исчезновении девочек нет, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Девочки ушли из дома вечером 15 июня. В последний раз сестер видели у карьера в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних. На их поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее стало известно, что сестры семи и 12 лет, которые исчезли в Петрозаводске при загадочных обстоятельствах, пропадают уже не в первый раз, заявил журналистам источник в правоохранительных органах. Аналогичный случай в семье опекунов уже был на прошлой неделе.

До этого спасатели нашли семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, мертвым. Тело обнаружили в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Труп мальчика передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.

Регионы
Карелия
дети
поиски
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов
Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС
Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться
В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня
Искусство замедляться: как интерьер помогает переключиться после работы
Роман Курцын рассказал, чем удивил Хабенский на съемках фильма «Огонь»
Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»
Путин даст торжественный прием в Казани
Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей
Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям
Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат
«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино
Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России
«До конца не понятен»: климатолог о холодном пятне над Атлантикой
Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины
Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани
Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Ушаков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Зеленским в США
Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян
«‎Все были там»: Том Холланд ответил на слухи о свадьбе с Зендеей
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.