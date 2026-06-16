Стала известна судьба пропавших в Карелии малолетних девочек

Пропавшие в Карелии сестры были найдены живыми и здоровыми в ходе поисково-спасательной операции, рассказала пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, никакой криминальной составляющей в исчезновении девочек нет, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Девочки ушли из дома вечером 15 июня. В последний раз сестер видели у карьера в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних. На их поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее стало известно, что сестры семи и 12 лет, которые исчезли в Петрозаводске при загадочных обстоятельствах, пропадают уже не в первый раз, заявил журналистам источник в правоохранительных органах. Аналогичный случай в семье опекунов уже был на прошлой неделе.

До этого спасатели нашли семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, мертвым. Тело обнаружили в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Труп мальчика передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.