Волонтеры «ЛизаАлерт» начали поиски двух пропавших в Петрозаводске девочек

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» присоединились поискам двух пропавших сестер в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии. Заявка была получена сегодня, 16 июня. В настоящее время ведется сбор данных.

Заявка поступила сегодня, идет сбор информации. Две девочки 7 и 12 лет пропали 15 июня, — поделилась собеседница агентства.

Ранее Министерство внутренних дел Республики Карелия объявило о розыске двух сестер. Девочки пропали 15 июня в 17:00 по московскому времени и до сих пор не найдены. Последний раз их видели 15 июня с 20:00 до 21:00 на карьере в микрорайоне Ключевая. Они находились в компании несовершеннолетних.

До этого в поселке Новоуткинск на Урале пропала 16-летняя девушка. Она покинула дом и перестала выходить на связь с близкими. Поисковые мероприятия, в которых участвовали волонтеры, родственники и местные жители, продолжались два дня. Благодаря совместным усилиям девочку удалось обнаружить живой.