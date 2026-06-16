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16 июня 2026 в 09:42

В Петрозаводске ищут двух несовершеннолетних сестер

В Петрозаводске исчезли две сестры в возрасте 7 и 12 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Петрозаводске пропали две девочки — 7 и 12 лет, сообщили в МВД по Карелии. Они ушли из дома 15 июня в 17:00 по московскому времени, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

В последний раз сестер видели у карьера в микрорайоне Ключевая в промежуток с 20:00 до 21:00 по московскому времени в тот же день. В это время они находились в компании несовершеннолетних.

Младший ребенок был в кепке с ушками и желтой футболке, а также с белой сумкой. Старшая сестра была одета в джинсовую кепку светло-синего цвета с розовым козырьком, черную кофту и светло-голубые джинсы. У нее была желтая сумка с ремнем белого цвета. Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении девочек, сообщить ее по телефону +7 (911) 402-49-26.

Ранее в уральском поселке Новоуткинск вечером 11 июня пропала 16-летняя девочка. Она ушла из дома и прекратила отвечать на звонки родных. Поиски длились двое суток, в них участвовали волонтеры, родственники и местные жители. В результате слаженной работы удалось найти девочку живой.

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