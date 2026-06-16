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16 июня 2026 в 12:11

«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах

Разыскиваемые в Петрозаводске сестры пропадают не в первый раз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сестры 7 и 12 лет, которые исчезли в Петрозаводске при загадочных обстоятельствах, пропадают уже не в первый раз, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. В последний раз девочек видели на карьере в микрорайоне Ключевая. Поиски продолжаются.

Эти девочки уходят уже не в первый раз, аналогичный случай был на прошлой неделе, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девочки ушли из дома вечером 15 июня, с тех пор их местонахождение неизвестно. Младший ребенок был в кепке с ушками и желтой футболке. Старшая сестра была одета в джинсовую кепку светло-синего цвета с розовым козырьком, черную кофту и светло-голубые джинсы. К поискам присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

До этого стало известно, что семилетний мальчик, пропавший в Карелии, найден мертвым в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Тело ребенка обнаружили спасатели и передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.

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