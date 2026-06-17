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17 июня 2026 в 12:00

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Фото: D-NEWS.ru
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Вместо варенья, которое из года в год все хуже едят, стала готовить клубничное масло. Оно хранится в морозилке более полугода и его можно мазать на батон, добавлять в кашу, использовать для блинов.

Для приготовления понадобится: 200 г свежей клубники, 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 50 г сахарной пудры.

Клубнику вымойте, обсушите, удалите плодоножки. Взбейте в блендере до состояния мелких кусочков (не в пюре). Смешайте клубнику с размягченным сливочным маслом и сахарной пудрой до однородности. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте плотную колбаску. Заверните в пленку и уберите в морозилку для застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить клубничное масло. Оказалось это очень просто, но для лучшей текстуры лучше использовать масло жирностью 82%.

Ранее стало известно, как приготовить клубничное варенье только из ягод и сахара.

Проверено редакцией
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