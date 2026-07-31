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31 июля 2026 в 16:07

Из курицы, сливок и чеснока готовлю обалденное чкмерули — вместо поднадоевшего гуляша

Фото: D-NEWS.ru
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Когда привычные гуляш, котлеты и запеченная курица уже надоели, выручает этот простой рецепт грузинской кухни. Курица сначала покрывается аппетитной золотистой корочкой, а затем томится в духовке в густом сливочно-чесночном соусе с ароматом хмели-сунели.

Мясо получается невероятно нежным, а соус настолько вкусным, что к нему обязательно хочется подать свежий хлеб, картофельное пюре или рис.

Для приготовления понадобится: 700–800 г филе куриного бедра, 1–2 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Для соуса: 300–400 мл сливок жирностью 20–33%, 5–7 зубчиков чеснока, 1–1,5 ч. л. хмели-сунели, соль по вкусу, большой пучок петрушки, по желанию немного кинзы.

Куриное бедро разрежьте на крупные кусочки, смешайте с растительным маслом, солью и перцем и оставьте хотя бы на 20–30 минут. Затем быстро обжарьте мясо на хорошо разогретой сухой сковороде до румяной корочки с двух сторон и переложите в форму для запекания.

Для соуса смешайте сливки, измельченный чеснок, хмели-сунели, соль и мелко нарубленную зелень. Залейте курицу приготовленным соусом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. За это время соус слегка загустеет, а мясо полностью пропитается чесночным и пряным ароматом.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить чкмерули именно из филе бедра — оно получается значительно сочнее куриной грудки и практически невозможно пересушить. Если остается немного соуса, на следующий день я просто отвариваю макароны или картофель и подаю их с ним — получается не менее вкусно, чем сама курица.

Проверено редакцией
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пюре
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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