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30 июля 2026 в 14:11

Запекаю помидоры, лук и сыр: летние макароны готовлю так — вкуснота без мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Когда летом не хочется долго стоять у плиты, этот рецепт выручает лучше многих. Достаточно отправить овощи и сыр в духовку, а затем смешать их с горячими макаронами — получается нежная сливочная паста с насыщенным томатным вкусом и аппетитным ароматом запеченного чеснока.

Несмотря на отсутствие мяса, блюдо выходит сытным и очень ярким.

Для приготовления понадобится: 150 г помидоров черри, 1/2 красной луковицы, 2 зубчика чеснока, 100 г сыра сиртаки, феты или творожного сыра, 1/2 ст. л. итальянских трав, 150 г макарон, оливковое масло, а для подачи — тертый пармезан и свежий базилик по желанию.

В форму для запекания выложите помидоры черри, нарезанный красный лук, зубчики чеснока и сыр, сбрызните оливковым маслом, посыпьте итальянскими травами и запекайте при 220 градусах 25–30 минут.

Тем временем отварите макароны до состояния аль денте. Готовые запеченные овощи и сыр слегка разомните вилкой, чтобы получился нежный сливочно-томатный соус, затем сразу соедините его с горячими макаронами и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте пармезаном и украсьте листьями базилика.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить эту пасту с разноцветными черри — блюдо получается не только вкуснее, но и выглядит очень по-летнему. Если хочется сделать соус еще более кремовым, добавьте пару ложек воды, в которой варились макароны, — она отлично связывает все ингредиенты.

Проверено редакцией
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базилик
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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