Нужны только клубника и сахар в пропорции 1:1 — рецепт настоящего варенья: без добавок

Нужны только клубника и сахар в пропорции 1:1 — рецепт настоящего варенья: без добавок

Самое настоящее и вкусное клубничное варенье готовится без лишних добавок. Всего два ингредиента, минимум усилий, а результат — ароматное, густое варенье с кусочками ягод, которое идеально подходит к блинам и тостам.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 кг клубники, 1 кг сахара.

Как приготовить

Клубнику вымойте, удалите плодоножки, обсушите. В большой миске смешайте ягоды с сахаром. Оставьте на ночь (8–10 часов) при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Утром поставьте массу на сильный огонь, доведите до кипения, проварите ровно 5 минут, снимая пену. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить варенье по этому рецепту. Оно получилось ярким и насыщенным. Совет: чтобы варенье было сильно ароматным, используйте мелкую клубнику.

Ранее стало известно, как замариновать помидоры в банке — закуска за 30 минут.