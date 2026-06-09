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09 июня 2026 в 19:00

Нужны только клубника и сахар в пропорции 1:1 — рецепт настоящего варенья: без добавок

Фото: D-NEWS.ru
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Самое настоящее и вкусное клубничное варенье готовится без лишних добавок. Всего два ингредиента, минимум усилий, а результат — ароматное, густое варенье с кусочками ягод, которое идеально подходит к блинам и тостам.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 кг клубники, 1 кг сахара.

Как приготовить

Клубнику вымойте, удалите плодоножки, обсушите. В большой миске смешайте ягоды с сахаром. Оставьте на ночь (8–10 часов) при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Утром поставьте массу на сильный огонь, доведите до кипения, проварите ровно 5 минут, снимая пену. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить варенье по этому рецепту. Оно получилось ярким и насыщенным. Совет: чтобы варенье было сильно ароматным, используйте мелкую клубнику.

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Проверено редакцией
Общество
рецепты
варенье
джемы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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