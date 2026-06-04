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04 июня 2026 в 19:30

Помидоры в банке: маринованные с чесноком и зеленью — закуска за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Помидоры в банке — это быстрая, сочная и ароматная закуска, которая спасет любой ужин или праздничный стол. За 30 минут вы получите аппетитные, пикантные кусочки томатов с пряным чесночным ароматом.

Для приготовления понадобится: 1 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1 луковица, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 4 ст. л. растительного масла с запахом (нерафинированного), 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара.

Рецепт: помидоры нарежьте крупными дольками или кружочками. Лук — тонкими полукольцами. В банку объемом 1–1,5 литра выкладывайте слоями: помидоры, лук, давленый чеснок, нарезанная зелень. В отдельной миске смешайте масло, лимонный сок, соль и сахар. Залейте полученной смесью помидоры в банке.

Плотно закройте крышкой. Энергично встряхивайте банку в течение 1–2 минут. Оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила помидоры по этому рецепту. Чтобы закуска стала еще вкуснее, по желанию добавьте в банку несколько горошин черного перца и пару лавровых листьев для более пряного аромата.

Ранее стало известно, как приготовить салат-закуску из огурцов и красного лука.

Проверено редакцией
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