Огурец, красный лук и 5 минут на маринование: быстрый салат-закуска

Салат из огурца и красного лука — это обалденно вкусная и быстрая закуска, которая маринуется всего 5 минут. Хрустящие огурцы, пикантный красный лук, чеснок и соевый соус создают яркий, освежающий вкус. Идеально к мясу, шашлыку или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 3–4 свежих огурца, 1 красная луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец.

Рецепт: огурцы нарежьте кружочками, лук — тонкими полукольцами. Выложите в миску, слегка помните руками, чтобы овощи пустили сок. Добавьте выдавленный чеснок, соль, перец, соевый соус и масло. Тщательно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 5 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить салат по этому рецепту. Оказалось, получается вкуснее, если огурцы с луком хорошо помять руками, не боясь, что их структура нарушится. Так овощи лучше впитывают соус.

