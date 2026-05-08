08 мая 2026 в 19:00

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Баклажаны в кастрюльке — это закуска, которая готовится без длительного маринования и стерилизации.

Фишка рецепта в том, что обжаренные кружочки баклажанов раскладывают слоями с чесночной заправкой и овощной зажаркой, а затем настаивают под крышкой 15 минут. За это время баклажаны пропариваются в собственном соку и ароматах, становясь мягкими и пряными.

Вам понадобится: 1 кг баклажанов, 2 головки лука, 2 моркови, 4–5 зубчиков чеснока, большой пучок зелени, 2 ст. л. уксуса 9%, растительное масло, соль, чеснок.

Способ приготовления: баклажаны при желании очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Пересыпьте солью, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте на растительном масле с двух сторон.

Отдельно сделайте зажарку из лука, моркови и специй. Отдельно в миске выдавите чеснок, мелко порубите зелень, добавьте уксус и перемешайте.

В кастрюлю выложите слоями: сначала слой баклажанов, затем немного чесночно-зеленой смеси, затем слой зажарки. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Подавайте закуску теплой или холодной.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в кастрюле.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
баклажаны
закуски
Дарья Иванова
