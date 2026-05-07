Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза

Пропаренные кабачки с чесноком и укропом — это ароматная, нежная закуска без майонеза, которая готовится за 15 минут.

Обжаренные кружочки кабачков, прослоенные пикантной смесью из чеснока и зелени, пропариваются в кастрюле под крышкой, становясь мягкими и сочными.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. Посолите, оставьте на 5 минут, затем промокните салфеткой. Укроп мелко порубите, чеснок выдавите, смешайте. Обжарьте кабачки на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Складывайте обжаренные кабачки в кастрюлю, пересыпая каждый слой чесночно-укропной смесью. Закройте крышку и оставьте на 10 минут для пропаривания. Подавайте теплыми или холодными.

