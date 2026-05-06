И отжимать не надо: так кабачки готовлю все лето — тру на терке и добавляю яйца, выходят блинчики

Блинчики из кабачков — это идеальное летнее блюдо, особенно когда кабачков на даче просто навалом. Они получаются нежными, сочными и ароматными благодаря чесноку и специям.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень по желанию, растительное масло.

Как приготовить

Кабачки натрите на крупной терке, лишнюю жидкость не отжимайте. Добавьте яйца, выдавленный чеснок, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. При желании добавьте рубленую зелень. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя блинчики. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

