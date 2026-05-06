06 мая 2026 в 09:30

И отжимать не надо: так кабачки готовлю все лето — тру на терке и добавляю яйца, выходят блинчики

Блинчики из кабачков — это идеальное летнее блюдо, особенно когда кабачков на даче просто навалом. Они получаются нежными, сочными и ароматными благодаря чесноку и специям.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень по желанию, растительное масло.

Как приготовить

Кабачки натрите на крупной терке, лишнюю жидкость не отжимайте. Добавьте яйца, выдавленный чеснок, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. При желании добавьте рубленую зелень. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя блинчики. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

Проверено редакцией
Инфекционист оценил риски начала эпидемии хантавируса в России
Суд поставил точку в деле оставившей ребенка в Турции матери
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Натираю сыр на терке — и на сковороду на 4 минуты: сырные лепешки на завтрак, пышнее и вкуснее блинчиков
рецепты
блины
кабачки
Дарья Иванова
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
