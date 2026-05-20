Зеленые весенние блины: беру горстку сыра, молоко и яйца — пеку всю весну и лето, вкуснота на завтрак и перекус

Эти яркие зеленые блины всегда исчезают со стола первыми. Нежные, ароматные, с тянущимся сыром и свежей зеленью — они идеально подходят и для завтрака, и для быстрого перекуса. Особенно хороши весной и летом, когда хочется чего-то легкого, домашнего и очень вкусного.

Ингредиенты: молоко — 400 мл, яйца — 2 шт., мука — 180–200 г, твердый сыр — 80 г, шпинат или большой пучок зелени — 1 пучок, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

В чашу блендера отправляем молоко, яйца и зелень. Это может быть шпинат, укроп, петрушка или смесь любимой зелени. Измельчаем до яркой однородной массы. Добавляем соль, растительное масло и постепенно всыпаем муку, чтобы получилось гладкое блинное тесто без комочков.

Сыр натираем на мелкой терке и вмешиваем прямо в тесто. Благодаря ему блины получаются особенно нежными и ароматными. Хорошо разогреваем сковороду и выпекаем тонкие блины с двух сторон до красивого золотистого оттенка.

Подавать такие блины можно со сметаной, творожным сыром или просто горячими со сковороды. Они остаются мягкими даже после остывания и отлично подходят для перекуса с собой.

Личный опыт: если добавить немного зеленого лука или молодой черемши, вкус становится еще ярче и по-настоящему весенним. А дети обычно съедают такие блины быстрее обычных — из-за красивого цвета и сырного аромата.

Ольга Шмырева
