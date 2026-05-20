Удары по Украине сегодня, 20 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 20 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 20 мая

ВС РФ в ночь на 20 мая нанесли комбинированные удары по объектам железнодорожной и военной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области под комбинированными ударами промзона и железнодорожная логистика. В Днепропетровске под удары „Искандер-М“ и „Гераней“ попал склад компании „Альфа Девелопмент Груп“. В Одесской области атакована прибрежная логистика. В Одессе горят ангары, склады, следует из мониторинга пожаров FIRMS. В Сумской области зафиксированы перебои электроснабжения. Поражены цели в Конотопе и Шостке», — отметил он.

В Черниговской области, по информации Telegram-канала «Дневник десантника», в результате ударов полностью поражена нефтегазовая инфраструктура.

«Массированный ракетный удар нанесен по инфраструктуре ВСУ в Днепропетровске, фиксируются сильные пожары. В Хмельницкой области наносятся удары по энергетическим объектам», — добавили авторы канала.

Всего в период с 19 на 20 мая зафиксировано порядка 55 эпизодов ударов по военным объектам на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

По данным подпольщика, в Харьковской области удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры и логистическим узлам; в Сумской области — по железнодорожной и транспортной логистике, узлам снабжения ВСУ; в Днепропетровской области — по логистическим узлам перераспределения грузов; в Одесской области — по объектам портовой инфраструктуры и прибрежной логистике; в Черниговской области — по приграничной логистике и элементам радиолокационного контроля.

По прогнозу Лебедева, в ближайшее время вероятно повторение ночных серий атак БПЛА на объекты портовой инфраструктуры Одесской области, а также удары по военным целям в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

