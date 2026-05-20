20 мая 2026 в 11:27

ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО

ТАСС: ВСУ потеряли под Харьковом пополняемую калеками роту

Рота 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ у Избицкого Харьковской области практические полностью уничтожена, сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что она пополнялась калеками, непригодными для службы.

Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена 5-я рота 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в район Избицкого под Харьковом солдат, непригодных к военной службе. Среди бойцов есть страдающие от синдрома Мэллори — Вейсса, при котором слизистая пищевода и желудка разрывается с сильным кровотечением.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Анатолий Остапенко допустил, что под мобилизацию на Украине подпадут новые категории — полицейские, пограничники, военные пенсионеры и резервисты. По словам парламентария, привлечение этих групп позволит киевским властям избежать непопулярного решения о снижении призывного возраста.

