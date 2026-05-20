Гаджиев объяснил, как власти Азербайджана заселяют освобожденные территории

Заселение освобожденных территорий Азербайджана поддерживается мерами экономического развития, созданием рабочих мест и специальными льготами для бизнеса и инвесторов, заявил спецпредставитель президента страны по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые передает Report, прочная экономическая база — один из ключевых факторов успешного возвращения населения.

Для поддержки экономической активности на освобожденных территориях Азербайджан внедрил специальные экономические стимулы, включая налоговые и таможенные льготы, льготные механизмы финансирования, а также упрощенные условия для инвесторов и предпринимателей, — подчеркнул Гаджиев.

Спецпредставитель главы государства также отметил, что на освобожденных территориях активно развиваются проекты в сфере зеленой энергетики и уточнил, что в регионе повсеместно внедряются экологически устойчивые решения.

Ранее временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич выразил мнение, что восстановление Карабаха — это пример, который заслуживает внимания и которым можно гордиться. По его словам, опыт Азербайджана в постконфликтном возрождении Карабаха и Восточного Зангезура является важным образцом.