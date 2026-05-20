Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД SHOT: Актер Дмитрий Харатьян накопил штрафы на 524 тыс. рублей за нарушения ПДД

Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Дмитрий Харатьян накопил штрафы за нарушения ПДД на сумму более 500 тыс. рублей. По его информации, наиболее часто актер не оплачивает проезд по платным дорогам.

66-летний артист в 2024 году приобрел автомобиль Lixiang L7 стоимостью около 7 млн рублей. SHOT сообщает, что за это время на него оформлено 395 штрафов на общую сумму примерно 524 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень безопасности.

Также SHOT cообщает, что актер периодически частично погашает задолженности, однако долг за проезд по платным дорогам Москвы остается непогашенным: около 21 тыс. рублей за 32 поездки по проспекту Багратиона.

