Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 00:00

«Домогарова я открыла»: Дружинина о фильме «Гардемарины, вперед!» и браке

Светлана Дружинина Светлана Дружинина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 16 декабря, исполняется 90 лет Светлане Дружининой. Зрители знают ее по актерским работам в фильмах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Какое оно, море?» и некоторым другим. В качестве режиссера она сняла такие ленты, как «Тайны дворцовых переворотов», «Принцесса цирка», а также культовая киносага «Гардемарины, вперед!». NEWS.ru собрал яркие фразы из интервью Дружининой разных лет.

О браке с оператором Мукасеем

— Если бы мы задумывались над тем, сколько лет и как мы живем вместе, наверное, мы бы эти годы не прожили. Потому что мы не думаем о времени… Была большая наша дата (юбилей свадьбы. — NEWS.ru), а у нас работа, мы все время работаем. Вдруг вечером, когда уже уставшие пришли домой, вспомнили, что у нас дата…

Мы не думаем о времени. Зачем нам отмечать? Вот когда вы отмечаете, шумно в компании кричите — тогда не получается зачастую. Нет, это всегда очень скромный семейный день, всегда отмечали вдвоем, брали по бокальчику шампанского и сидели, тихонечко что-то вспоминали…

У Толи нервы не железные, у него нервы тихие-тихие, он тихушник. Он все время тихонечко, но совершенно тихонечко своего обязательно добьется.

Почему сыновьям пришлось некоторое время расти в интернате

— В Советском Союзе мы ничего не получали, были очень маленькие заработные платы. Очень небольшие деньги, и мы всегда были в долгах. Поэтому мы обязаны были постоянно работать. Толя работал 11 лет без выходных, снимая картины со мной и другими. Для того, чтобы выплатить за кооператив деньги. Для того, чтобы купить однажды маленькую машинку — чтобы можно было возить детей на дачу, с дачи домой. В больницу иногда бабушку [возить] и так далее.

Мы обязаны были работать. Потому что мы видели, как очень многие артисты и даже народные уходили из жизни нищие среди непонятных развалин. Работа была, постоянная работа.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О съемках фильма «Дело было в Пенькове»

— На пробах мне пришлось играть сцену с поцелуями с претендентами на главную мужскую роль. Их было так много, что когда [на пробы] пришел Тихонов, то я уже ненавидела все эти поцелуи и Тихонова заодно. Режиссер (Станислав Ростоцкий. — NEWS.ru) это заметил и сказал строго: «Если ты не полюбишь хотя бы пуговичку на рубашке партнера, из профессии можно уходить». Я на всю жизнь это запомнила…

Когда уже снимались, злые языки наболтали Мордюковой, будто у нас с Тихоновым на съемках начался роман и, мол, «Дружинина у тебя Славу уведет». Они тогда были женаты. И Нонна приехала на съемки, побыла несколько дней и потом говорила сплетникам: «Дружинина — не уведет!»

О фильме «Гардемарины, вперед!»

— Я не хотела снимать этот фильм совершенно. Я только закончила очень красивую оперетту, которая до сих пор идет на телеканале «Культура», которая называлась «Принцесса цирка». Мне позвонила женщина, сказала: «Здравствуйте, я хотела бы показать вам свой роман». Я ответила, что не снимаю романы. Но она была очень настойчивой, Нина Матвеевна Соротокина (автор романа о гардемаринах. — NEWS.ru), сказала: «Давайте встретимся».

Мы встретились. Она вытащила огромную, толстенную папку красную, сказала: «Вот мой роман». Я была в ужасе от этого огромного талмуда, не стала его читать… Анатолий Михайлович (муж Дружининой оператор Анатолий Мукасей. — NEWS.ru) прочитал, сказал мне: «Посмотри, по-моему, можно что-то снять». Я под его напором прочитала, подумала про героев — хорошие ребята. Хотя было написано с драматической интонацией — казни, пытки, очень трагические ситуации.

Когда мы еще раз встретились с автором, я сказала, что не буду снимать. Потому что серьезная драматическая работа, а я режиссер музыкального кино. Если можно будет сделать музыкально, тогда я соглашусь. Была уверена, что музыкально эту драматическую историю снимать нельзя. Но через день она мне позвонила и сказала: «Вы знаете, я согласна, делайте что хотите, хоть музыкальный…»

Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) «Гардемарины, вперед!» (киностудия «Мосфильм») Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) «Гардемарины, вперед!» (киностудия «Мосфильм») Фото: Ю. Венцковский/РИА Новости

Как в фильме «Гардемарины, вперед!» появился Харатьян

— У меня работал в этой роли и уже отснялся в большом эпизоде Юрочка Мороз. Но, отснявшись в одном эпизоде, сказал, что занят, снимает свое кино, совместить не сможет. Дирекция киностудии вызвала меня и сказала: «Меняйте Мороза срочно».

Толя, муж, сказал мне: «Не волнуйся, у меня есть на примете парнишка, он даже немножко на тебя похож. Носик длинненький, глазки маленькие, узенькие, такой же белобрысенький — давай его пригласим на роль Корсака». Это был Харатьян. Он пришел к нам в субботу на «Мосфильм», взволнованный. Я спросила: «Выучили ли текст и фонограмму песни?» Он говорит: «Да!» Но на студии все хотели, чтобы в картине пел Олег Анофриев, он уже даже записал всю партию. А мне сказали, что Харатьян тоже великолепно поет. Значит, подумала я, если есть актер, который умеет петь, пусть он и поет, а не Анофриев.

На студии к этому отнеслись скептически, но сказали — ладно, пусть споет. Так небрежно разрешили Диме спеть. Он очень занервничал, может быть, это его и подхлестнуло. И он спел — с таким азартом, очень эмоционально, раскраснелся, глаза синие просто горят. И все вдруг сразу замолчали, я говорю: «Ну как?!» Музыкальный редактор сказала, запинаясь: «П-п-п-п-по-моему, получилось». И вот это «получилось» до сих пор получается, потому что Димочка до сих пор прекрасно поет.

О конфликтах с артистами на съемках

— Я ухожу от людей, которые мешают мне работать. Жигунов начал, как бы это сказать… Понимаете, все же думают, что они самые главные и что все зависит только от них. Поэтому мы его отправили открывать другие земли, где он и затерялся. И не я одна так делаю. Так поступали великие мастера, когда неблагодарные актеры начинали вести себя неправильно.

Я заменила и Шевелькова (после первой части «Гардемаринов») — на Мишу Мамаева. Он тогда оканчивал МГИМО, факультет журналистики. Он военный журналист по образованию и занимался своей профессией. Это была его первая работа в кино. И Домогарова я впервые открыла…

Александр Домогаров Александр Домогаров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лютаева сейчас режиссер. Теперь она должна понять, что такое женщина в режиссуре. Надеюсь, по крайней мере. Дай Бог ей удачи. Я ни на кого не держу зла. Вы видите, я же обо всех говорю с юмором. Иначе я не дожила бы до сих пор и не была бы в той рабочей форме, в какой сейчас нахожусь.

Читайте также:

«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе

«Недвижимость за рубежом мешает»: писатель Рой о молчащих об СВО звездах

Квартира в США и жилье от Лужкова: кому достанется наследство Оганезова

Слезы, обращение к Богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной

Жизнь в Европе, аборты, травмы головы: как сложилась судьба Румянцевой

юбилеи
Светлана Дружинина
советское кино
Дмитрий Харатьян
Александр Домогаров
Сергей Жигунов
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров указал на двуличие МАГАТЭ
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 декабря 2025 года
Приметы 16 декабря — Иван Молчальник: тишина, молитвы и мороз
«Домогарова я открыла»: Дружинина о фильме «Гардемарины, вперед!» и браке
ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке
Лавров заявил, что Европа вновь решила воевать с Россией чужими руками
Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Купянск
ПВО пресекла попытку массовой атаки ВСУ на Брянскую область
Удивит даже бывалых гурманов: салат с курицей и персиками
Военблогер заметил необычную деталь на видео Зеленского из Купянска
Решение ЦБ по ключевой ставке 19 декабря: прогнозы по ценам, рублю, рискам
Страны ЕС и США договорились о совместных гарантиях безопасности для Украины
Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта»
Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ
«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США
Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
Выброс метана на Байкале сняли на видео
Назван самый короткий день в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.